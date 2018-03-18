هكذا يغرم المتأخرون عن سداد رسوم "البيضاء" في الرياض!

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن المهلة النظامية لسداد رسوم "الأراضي البيضاء" الخاصة بمدينة الرياض تنتهي أمس السبت.

وقالت الوزارة، عبر حساب "الأراضي البيضاء" على تويتر، إنَّ مهلة سداد الرسوم الخاصة بمدينة جدة تنتهي بعد 22 يوما، 8 إبريل، فيما يبقى 258 يوما لمنطقة مكة المكرمة 29 نوفمبر.

يشار إلى أنَّ نظام رسوم الأراضي البيضاء أقرَّ غرامة مالية تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض للسنة الأولى مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية، على مُلاك الأراضي التي انطبقت عليهم شروط تحصيل الرسم ولم يسددوا المبالغ المترتبة عليهم في المهلة المحددة.

ويعد برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء أحد أبرز الأدوات التي تعمل عليها #وزارة_الإسكان في إطار سعيها لتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، وتحرير الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني لتوفير المزيد من المساكن، بما يسهم بالتالي في تمكين جميع الفئات من الحصول على السكن الملائم الذي يتوافق مع قدراتهم ويتلاءم مع رغباتهم.