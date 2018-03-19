بدء تشييد ثاني أطول ناطحة سحاب بدبي في الربع الثالث

تعتزم #عزيزي للتطوير العقاري، بدء الأعمال الإنشائية في أحد أبرز مشاريعها حتى الآن، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري، المشروع الذي سيمثل عند اكتماله ثاني أطول ناطحات السحاب في دبي.

ويبلغ طول المشروع الجديد، الذي يقع على طريق الشيخ زايد، 570 متراً ويشمل 122 طابقاً. وعند اكتماله، سوف يشكل أحد أبرز التحف المعمارية في العالم، ويتوقع أن يكون من بين أكبر ناطحات السحاب في دبي والعالم، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وتبلغ تكلفة البرج الجديد 3 مليارات درهم، وسيضم شققاً سكنية موزعة على 100 طابق، بالإضافة إلى فندق يتألف من 22 طابقاً.

وتتعاون الشركة مع "أتكينز" من أجل الإشراف على تصميم البرج الجديد، وتوظيف خبراتها للخروج بتصميم يتماشى مع مكانة الإمارة.

وقال مرويس عزيزي رئيس مجموعة "عزيزي": "نحن مسرورن بالإعلان عن تطوير أحد أطول الأبراج في دبي، ما يجسد رؤيتنا التطويرية التي فاقت حدود الابتكار. وسيشكل البرج بعداً جمالياً استثنائياً على امتداد شارع الشيخ زايد - الذي يعد الشارع الرئيسي في الإمارة، كما أنه سيمثل إضافة حقيقية بين الأبراج والفنادق المتواجدة في هذا الشارع الذي يمثل أيقونة الإمارة، وسوف ينافس أكثر ناطحات السحاب شهرة في العالم من حيث الحجم وجودة التصميم. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز البرج الجديد مكانة دبي كمركز عالمي للعقارات والرفاهية والسياحة إضافة إلى جاذبيتها كوجهة رائدة لبعض ناطحات السحاب المعروفة على مستوى العالم".

وبالإضافة إلى البرج الجديد، تعمل "عزيزي" للتطوير العقاري حالياً على تطوير أكثر من 200 مشروع في العام 2018، أبرزها مشروع الواجهة البحرية "عزيزي ريفييرا"، الذي يعد أحد المشاريع العملاقة في منطقة "ميدان ون"، و"عزيزي فكتوريا"، المشروع المتكامل متعدد الاستخدامات الواقع في "دستريكت 7" بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم.