بعد أخذ ورد.. رفع رأسمال "الرياض ريت" لـ1.63 مليار ريال

أعلنت "الرياض المالية" موافقة مالكي وحدات صندوق الرياض ريت على زيادة رأس مال الصندوق من 500 مليون ريال إلى 1.633 مليار ريال للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.



وقالت الرياض المالية، في بيان لها على "تداول"، إن نتائج الاجتماع المنعقد أمس الأحد تضمن موافقة مالكي الصندوق على الشروط والأحكام المعدلة للصندوق، والذي يشتمل على تحديث رأس مال الصندوق وحجم الصندوق وعدد وحدات الصندوق والتعريفات ومخاطر الصندوق وآلية زيادة رأس مال الصندوق وآلية التخصيص.

علماً أن تفاصيل وأسباب زيادة رأسمال الصندوق هي كالتالي:

1- التوسع في قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على مبنى الجامعة السعودية الإلكترونية الواقع بحي الربيع.

2 - استمرار التوسع في مدينة جدة بالاستحواذ على عقار يضم العديد من المستأجرين على طريق تجاري رئيسي ومركز أمنية الواقع في حي الروضة بمدينة جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية.

3 - الاستحواذ على مجمع فندق كمبينسكي الرياض والذي يحتوي على فندق وقاعة حفلات ومركز أعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم وشقق سكنية ومحلات تجزئة مؤجرة على أكاديمية شركة الاتصالات السعودية.

4 - سداد جزء من تسهيلات المرابحة على الصندوق.