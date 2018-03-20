حاكم دبي: إعمار والدار تدشنان مشروعات بـ8.2 مليار دولار

قال الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، حاكم #دبي، على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن شركتي العقارات الإماراتيتين #الدار و #إعمار وقعتا اتفاقية "لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار)".

وقال الشيخ محمد الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة #الإمارات، إنه والشيخ #محمد_بن_زايد ولي عهد أبوظبي شهدا توقيع الاتفاقية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة لاحقة، أن الشركتين ستشتركان في تطوير مشروع بجزيرة السعديات في #أبوظبي، ومشروع "إعمار بيتش فرونت" في #دبي، وهو جزيرة صناعية سكنية يجري تطويرها قبالة ساحل الإمارة قرب جزيرة #نخلة_جميرا.

وتضم جزيرة السعديات فرعاً لمتحف اللوفر، وفرعاً لجامعة نيويورك، ومشروعات سكنية وتجارية.