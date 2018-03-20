"داماك" تطرح مناقصة الأعمال الأولية لـ "فيرا ريزيدنسز"

طرحت شركة #داماك العقارية مناقصة جديدة للأعمال الأولية في مشروع #فيرا_ريزيدنسز، البرج السكني المكون من 30 طابقاً، الذي يمتاز بإطلالة على #قناة_دبي_المائية من خلال موقعه في منطقة #الخليج_التجاري في دبي.

ويشمل عقد المناقصة تنفيذ الأعمال الأساسية بالبرج، والتي تهدف إلى تمهيد الأرض لوضع الأساسات والردم، وبعدها البدء بالعمليات الإنشائية. ويشتمل البرج على طابق أرضي ومنصة مكونة من 3 طوابق، و25 طابقاً من الوحدات السكنية، إضافة إلى سطح البرج.

وقال محمد الطحاينة، نائب رئيس أول للشؤون التجارية لدى "داماك العقارية": "تم طرح هذه المناقصة بعد الاستجابة الكبيرة من المستثمرين لهذا العرض الاستثماري الجذاب، فنحن حريصون على بدء أعمال البناء لنتمكن من تسليم الوحدات إلى أصحابها بأسرع ما يمكن".

ويشمل عقد المناقصة تنفيذ الأعمال الأساسية في مشروع "فيرا ريزيدنسز" الذي سيشهد تعيين شريك جديد خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل، حيث من المقرر استكمال الأعمال الأولية خلال 30 يوماً من انطلاقها.