الفطيم تستثمر 30 مليار جنيه في مشروع عقاري عملاق بمصر

قال أشرف عز الدين عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة #الفطيم_العقارية المصرية اليوم الثلاثاء، إن شركته ستستثمر نحو 30 مليار جنيه (‭‭‭‭1.71‬‬‬‬ مليار دولار) في مشروع "كايرو فستيفال سيتي" حتى 2023.

ويأتي ذلك مقارنة مع تقديرات سابقة للشركة بأن تتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع العقاري العملاق بين 15 و17 مليار جنيه.

وقال عبد الفتاح خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة إن ثلث تلك الاستثمارات سيأتي عبر قروض، والباقي ستموله الشركة ذاتياص، مضيفا أن نسبة تنفيذ المشروع ككل بلغت 60% وأن الشركة أنفقت 12 مليار جنيه فيه حتى الآن.

وأشار إلى أن الجزء السكني من المشروع مقام على مساحة 1.133 مليون متر مربع، وأن من المقرر الانتهاء من الجزء الفندقي هذا العام بتكلفة استثمارية قدرها أربعة مليارات جنيه. وتبلغ المساحة المخصصة للجزء الفندقي 41 ألفاً و600 متر مربع من المشروع ككل وفقا لبيانات الشركة.

وقال عبد الفتاح إن مبيعات الشركة المتوقعة لهذا العام تبلغ 4.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.9 مليار جنيه في العام الماضي.

وأضاف أن استثمارات شركته هذا العام ستبلغ 2.5 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار العام الماضي.

وكانت الشركة قد بدأت العمل في مشروع #كايرو_فستيفال_سيتي الواقع في التجمع الخامس شمال شرقي القاهرة في العام 2008. ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ويضم مركزا تجاريا ومنطقة إدارية وفنادق ومدارس ومنشآت طبية ووحدات سكنية.

كما أشار إلى أن الشركة تعتزم طرح أربعة مشروعات هذا العام تنقسم إلى مشروعين سكنيين وآخرين إداريين في "كايرو فستيفال سيتي"، بتكلفة 7.5 مليار جنيه ومبيعات متوقعة بـ15 مليار جنيه، مضيفا أن المشروعات الأربعة ستنتهي ويتم تسليمها خلال ثلاث سنوات.

وأردف قائلا إن شركته ستبدأ بناء فندق من فئة خمس نجوم بطاقة 270 غرفة و50 شقة فندقية على أن ينتهي خلال 2023.

وأضاف أن الشركة ستضيف 27 ألف متر مربع لمساحة مركز التسوق بمشروع "كايرو فستيفال سيتي"، لتصل مساحته إلى 222 ألف متر مربع، وأن التوسعات ستبدأ في عام 2019 على أن تنتهي في عام 2023 بتكلفة تزيد عن مليار جنيه.

وعزى التوسع إلى "زيادة الطلب"، مضيفا أن نسبة إشغال المتاجر في مركز التسوق بلغت 95%.

ويضم مركز التسوق بالمشروع أول فرع في مصر لسلسلة متاجر "إيكيا" السويدية المتخصصة في الأثاث، وذلك على مساحة 32 ألف متر مربع ومتجرا لـ"كارفور" على مساحة 11 ألف متر مربع تقريبا، ومجمعا لقاعات العرض السينمائي ومناطق ترفيهية ومجموعة من المحلات التجارية.

وكان مسؤول في الشركة قال في سبتمبر الماضي إنها وقعت اتفاقا لاقتراض 1.25 مليار جنيه مع أربعة بنوك في#مصر، لتمويل جزء من المرحلة الثانية من مشروع "كايرو فستيفال سيتي".