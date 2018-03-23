"كونسورتيوم" أميركي سعودي يبني مشروعا عقاريا في الرياض

أرست #الهيئة_العامة_للاستثمار السعودية رخصة على كونسورتيوم يتألف من رجال أعمال أميركيين وسعوديين لبناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات بمليارات الدولارات على مساحة 9.75 مليون متر مربع في العاصمة السعودية الرياض.

وتسعى السعودية إلى شراكات مع مستثمرين عالميين للمشاركة في برامجها للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة #رؤية_2030.

وقال كونسورتيوم غلوبال بيزنس فنتشرز ومقره شيكاغو، اليوم الجمعة، إنه يخطط لبناء ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية ومساحة تجارية تبلغ مليون قدم مربعة في ثلاثة مواقع شمالي الرياض.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن قيمة العقد أو الإطار الزمني للمشروعات.

وأبلغ وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مايو رويترز بأن الوزارة تخطط لمشروع بقيمة 100 مليار دولار لبناء مليون مسكن منخفض التكلفة خلال السنوات الخمس القادمة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص مع شركات تطوير عقاري محلية وعالمية.