4.4 مليار تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع 4.4 مليار درهم، حيث كان أبرزها رهونا بقيمة 3 مليارات درهم من خلال 271 إجراء.

وتم تسجيل 647 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم، و545 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 98 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كونها أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيل 55 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم.