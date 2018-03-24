منازل "تاون هاوس" بالمنطقة السكنية في دبي الجنوب

قالت مصادر عقارية إن مدينة دبي الجنوب، تعتزم إطلاق حزمة من منازل "تاون هاوس" في المنطقة السكنية داخل المشروع الأم (مدينة دبي الجنوب) بأسعار تبدأ من 950 ألف درهم، بحسب مصادر صحيفة "البيان".

وأوضحت الشركة في رسالة هاتفية أرسلتها إلى متعاملين أنها ستفتح أبواب التملك الحر في المشروع الجديد أمام المستثمرين لمدة 9 ساعات.

وأضفت الشركة على رسالتها إثارة غير مسبوقة، إذ ذكرت أن أول 50 مشترياً لتلك المنازل سوف تكون لديهم فرصة للفوز بشقة سكنية.

وتقع أغلب منازل الـ(تاون هاوس) في مشروع يحمل اسم (بارك لين) في دبي الجنوب، ويضم 5 أقسام سكنية وخدمية وترفيهية، هي "بارك لين رزيدنسس وبارك لين فيوز وبارك لين تاون هاوسوكلوب هاوس اند ريتيل سنتر فضلاً عن دبي باركس ساوث.

وأطلقت الشركة 2017 التملك الحر في مباني الشقق السكنية، وهي بارك لين رزيدنسس وبارك لين فيوز تتكون من عشرات الشقق المتنوعة بين الاستوديو ويبدأ بـ300 ألف درهم، وصولاً إلى الدوبليكس وتبدأ بـ1.6 مليون درهم.