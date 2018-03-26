ما أبرز ميزات صناديق "ريت" العقارية؟

قال تركي الفوزان، رئيس إدارة الاستثمارات العقارية في MEFIC كابيتال إن صناديق الريت هي صناديق عقارية مدرة للدخل مدرجة في البورصة، وتتيح للأفراد الاستثمار في القطاع العقاري بسهولة وتتيح للمستثمر سهولة التخارج لأنها مدرجة ومتداولة.



وأضاف أن أغلب صناديق "الريت" تستثمر في القروض العقارية وعادة ما توزع أرباحا مرتين في العام.



وقال إن صناديق "الريت" تستطيع الاستثمار في أكثر من دولة وأن التوزيع الجغرافي صندوق "الريت" هو من أهم ميزاته.