إنجاز 90% من "الأساطير السكنية" في دبي بـ7 مليارات درهم

أنجزت مجموعة "تنميات" العقارية 90% من مشروع #الأساطير_السكنية، فيما تسير الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة في المشروع النوعي الضخم الذي يقع في منطقة #دبي_لاند.

ويتكون المشروع من 12 برجاً سكنياً و500 فيلا وملعب غولف وفندق، ومركز تسوق ومدرسة وروضة أطفال وغيرها من المرافق التي يتم العمل عليها في أعقاب نجاح المشروع في تسليم 500 فيلا إضافة إلى #برج_هرقل، فيما شارفت الأعمال الإنشائية في برجين آخرين على الانتهاء، ومن المقرر إنجازهما بالكامل بنهاية العام الجاري، كما دخل ملعب "هاردين" للغولف مرحلة اللمسات الأخيرة.

ويتألف مشروع "الأساطير السكنية" من 3000 شقة و500 فيلا تمتد على مساحة 15 مليون قدم مربعة، ويمكن أن تستوعب 20 ألف نسمة، حيث يمثل منشأة متكاملة الخدمات تحتوي وحدات سكنية بمساحات واسعة وأسعار معتدلة. وسيضم مدرسة ستفتح أبوابها قريباً تحت إدارة مجموعة أميركية.

وتبلغ تكلفة المشروع 7 مليارات درهم تم رصد مليارين منها لإنجاز المشاريع المستقبلية، كما تم تخصيص 65% من إجمالي مساحة الأرض لإنشاء ملعب غولف وأراض مفتوحة ومسطحات خضراء وملعب.

وأكد عبدالعزيز الماجد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة مجموعة "تنميات"- مكتب المملكة العربية السعودية، العمل لتصميم المزيد من المشاريع في هذه المنطقة نظراً للإقبال على العقارات الفاخرة وذات الأسعار المعقولة، فيما سيمثل ملعب "هاردين" للغولف مركز جذب لكافة الإنجازات المستقبلية.

وتتولى شركة "دلتا "الدولية العقارية العمل وكيلاً حصرياً للتسويق والمبيعات لمشروع "الأساطير السكنية"، حيث أبدى صالح طباخ الرئيس التنفيذي للشركة تفاؤله حول المشروع، متوقعاً زيادة المبيعات نظراً للتقدم في إنجاز ملعب الغولف الذي يحمل بصمات المصمم هاردين.

كما توقع صعود الأسعار في منطقة مجان بنسبة لا تقل عن 7% عند اكتمال الملعب وافتتاحه للجمهور، مشيراً إلى انتقال 500 عائلة للإقامة في المشروع.