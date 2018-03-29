149 مليار دولار عطاءات الإنشاءات بدول الخليج في 2018

تشير التوقعات إلى أن قيمة عطاءات المقاولين في أسواق البناء والبنية التحتية والطاقة على مستوى منطقة الخليج ستبلغ نحو 148.7 مليار دولار في العام 2018.

وربطت التقارير والدراسات السوقية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، بارتفاع الطلب في قطاع الإنشاءات بدول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لورقة عمل أعدها متخصصون في مجال الأبحاث في Ventures Onsite، ستحتفظ المباني بنصيب الأسد، وستظل الإمارات في مقدمة إجمالي عطاءات مقاولي الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة عطاءات مقاولات البناء بقيمة 79.1 مليار دولار ستكون من نصيب المباني في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها مشاريع الطاقة (44.9 مليار دولار)، والبنية التحتية (24.6 مليار دولار)، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وصدر تقرير مارس 2018 تحت عنوان "لمحة عن صناعة الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي"، قبل المعرض التجاري "هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2018"، الذي سيقام في الفترة من 2-4 أبريل في مركز #دبيالدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعد المعرض الوحيد المخصص للأدوات، والمعدات، والمواد، والماكينات والآلات، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 115 عارضاً يعرضون أكثر من 180 علامة تجارية تستهدف #قطاع_الإنشاءات في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن أحمد باولس الرئيس التنفيذي في "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط"، الشركة المنظمة للمعرض: "تواصل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والمشاريع التجارية، فضلاً عن الأحداث الدولية الضخمة المرتقبة في دول مجلس التعاون الخليجي، دفع عجلة النشاط الإنشائي في المنطقة".