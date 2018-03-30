تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا

أظهر تقرير اقتصادي، نشر أمس، تباطؤ وتيرة زيادة أسعار المساكن في بريطانيا خلال مارس الحالي.

وبحسب بيانات "الجمعية الوطنية للبناء" في بريطانيا فقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 2,1% سنوياً، مقابل 2.2% خلال فبراير الماضي، في ظل استمرار تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار منذ أغسطس الماضي.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 2,6%. في الوقت نفسه سجلت أسعار المساكن تراجعاً شهرياً غير متوقع بنسبة 0,2% خلال مارس الماضي، بعد تراجع بنسبة 0,4% شهرياً خلال ‏فبراير الماضي.

وقال روبرت جاردنر كبير المحللين الاقتصاديين في الجمعية: "إن التطورات المستقبلية لأسعار المساكن ستتوقف على مدى تطور الظروف الاقتصادية على نطاق أوسع، وبخاصة في سوق العمل، وكذلك أسعار الفائدة".

وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي، واستمرار تراجع دخل المستهلكين، يمكن أن يؤدي إلى استمرار تراجع نشاط السوق، وبالتالي تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المساكن.