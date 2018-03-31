لن تصدق كم دفع الألمان لشراء عقارات وأراضٍ!

شهدت ألمانيا في العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات.

ووفقا لتقديرات لجان الخبراء الرسمية، فإن قيمة عقود شراء المساكن والمنازل والأراضي والعقارات التجارية، التي تم تحريرها في 2017، وصلت إلى 250 مليار يورو، بزيادة بنسبة نحو 9% مقارنة بقيمتها في 2016، مع استمرار ثبات أعداد عقود الشراء في كل عام من العامين الماضيين، بين 900 ألف إلى مليون عقد.

وقال مدير لجان الخبراء بيتر أخه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د .ب.أ" ، إن أسعار العقارات آخذة في الارتفاع، مضيفا أن هذا الاتجاه مستمر في سوق العقارات الألماني منذ عشرة أعوام.

وأوضح أخه أن "المعروض قليل"، مشيرا إلى قلة المعروض من أراض البناء في السوق، ولفت إلى أن هذا الأمر يسري بالدرجة الأولى على المدن الكبيرة.

وأضاف أن تدني أسعار الفائدة كان السبب في انفجار الأسعار في سوق العقارات.