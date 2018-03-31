"وافي": إطلاق 20 مشروعاً للبيع على الخارطة الشهر المقبل

أكد رئيس برنامج البيع والتأجير على الخارطة " #وافي " محمد الغزواني، أن البرنامج سوف يطلق خلال الشهر المقبل أكثر من 20 مشروعا عقاريا لـ #البيع_على_الخارطة، موضحا أن المشاريع التي قد تم الترخيص لها حوالي 70 مشروعا عقاريا سواء على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص تصل قيمتها أكثر من 50 مليار ريال.

وبين الغزواني أن البرنامج يقدم عدداً من الخدمات للمتعاملين معه، أهمها تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، مشيراً إلى أن الوزارة هي المشرفة على أعمال المطور العقاري والمتابعة للتنفيذ وفق الخطة الزمنية وبحسب النموذج والمواصفات المتفق عليها، بحسب ما ورد في صحيفة "الجزيرة".

وأوضح أن "وافي" يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، إضافة إلى حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف.

كما الإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير على التحول من العمل الفردي إلى المؤسسي.

ونوه بأن تطبيق البرنامج سينتج عنه الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على #أسعار_العقارات، ما ينتج عنه توفير وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب.