معرض العقارات الدولي يفتح باب الاستثمار بالسوق المصرية

يوفر #معرض_العقارات_الدولي الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في #السوق_المصرية، وذلك من خلال الجناح المخصص لها البالغة مساحته 5000 متر مربع.

وخلال نسخة هذا العام من المعرض - الذي يعتبر أكبر منصة إقليمية لبيع العقارات من الأسواق المحلية والعالمية - سيجد المستثمرون والمشترون الذين يزورون الجناح المصري الكثير من الصفقات الحصرية التي تعرضها مجموعة من كبار المطورين المصريين، بما في ذلك "ماونتن فيو" و"أكودي" "والفطيم مصر" و"الدرة" و"إعمار مصر" و"مانغروفي" و"رؤية" و"سيكون".

وسيزور المعرض وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، لإظهار الدعم للمطورين ولقاء المستثمرين الدوليين لمناقشة السمات الجذابة التي تتمتع بها سوق العقارات في مصر.

وقال وليد فرغلي المدير العام لمعرض العقارات الدولي إن "دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع مصر ما يسهم في تشجيع ودعم الاستثمار في كلا البلدين، حيث تحتل الإمارات مرتبة رائدة على قائمة المستثمرين الأجانب في مصر"، مشيراً إلى أن قيمة استثماراتها بلغت 6.2 مليار دولار في العام 2017.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.3 مليار دولار في العام ذاته، بينما وصل حجم الصادرات المصرية إلى #الإمارات 2.4 مليار دولار مقابل 900 مليون دولار للصادرات الإماراتية إلى مصر، متوقعا أن تتجاوز مبيعات كل مطور 20 مليون درهم خلال المعرض، وذلك بفضل أسعار صرف العملة الجذابة للمستثمرين خارج مصر.

من جهته، قال محمود عبدالحليم رئيس مجلس إدارة "نادي مكانك العقاري" إنه "من خلال علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربطنا مع المعرض سنتولى إدارة الجناح المصري لإضافة المزيد من القيمة للمطورين المصريين المشاركين في الحدث، لمساعدة كل منهم على تحقيق مبيعات تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه مصري".

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة العقارات في مصر بقوة خلال السنوات القادمة، مع ازدهار قطاع البناء لتلبية الطلب المتزايد، حيث تعتبر #العاصمة_الإدارية_الجديدة أحد أكبر المشاريع في العاصمة #القاهرة، ومن المقرر افتتاحها منتصف العام المقبل، وستقدم للمستثمرين مجموعة من فرص الاستثمار الجديدة في المدينة، موضحا أن المشاركة في المعرض تهدف إلى دعم هذا النمو من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من المشترين من جميع أنحاء العالم.

وسيشتمل معرض العقارات الدولي على أجنحة وطنية لدول ومناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا ضمن منصة "المبيعات العقارية الضخمة" خلال المعرض الذي سيشهد عروضاً بأسعار مخفضة من قبل المطورين والبنوك ووكلاء العقارات والمزادات العقارية في الإمارات، ليقدم للمستثمرين مظلة شاملة تلبي احتياجاتهم.

وسيستفيد المشترون أيضاً من خدمات الاستشارات القانونية المجانية والصفقات المحلية من المزادات المباشرة، لثلاثة أيام، وسلسلة من العروض الحصرية من البنوك بما في ذلك الرسوم الإدارية والخدمات، وحصولهم على الموافقات المسبقة من الموقع بأسعار فائدة مخفضة.

وسيحظى الحضور بفرصة متابعة مهرجان دبي العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع المعرض، والمتوقع أن يعزز أنشطة البيع والشراء في سوق العقارات بدبي، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من المطورين والوسطاء والبنوك وشركات توفير التمويل العقاري والمؤسسات المالية ومشتري المنازل.