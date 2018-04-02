"الدار" ترسي عقد تطوير مشروع Waters Edge في جزيرة ياس

أعلنت شركة #الدار_العقارية عن ترسية العقد الرئيسي لتطوير مشروع #وترز_أج المطل على الواجهة المائية في#جزيرة_ياس على شركة "تروجان للمقاولات العامة ذ.م.م " بقيمة 1.3 مليار درهم.

ويأتي منح هذا العقد بعد البدء بالأعمال الأولية من قبل المؤسسة الهولندية للأساسات، التي باشرت العمل في الموقع من فبراير هذا العام.

ويقع "وترز أج" على الشواطئ الشرقية لـ"جزيرة ياس"، وتتألف وحدات المشروع من استديوهات سكنية وشقق مكونة من غرفة إلى 3 غرف نوم، ويوفر نمطاً معيشياً يعتمد على المساحات المفتوحة، كما سيتمكن السكان من التجول في جميع أنحاء المشروع ما يتيح سهولة الوصول إلى جميع المرافق.