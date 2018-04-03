نخيل تبني مركزا تجاريا بالشارقة..أول مشاريعها خارج دبي

أبرمت هيئة #الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" اتفاقية مع شركة #نخيل لتطوير مركز للتجزئة بكلفة 75 مليون درهم في منطقة الرحمانية بالشارقة.

وقع الاتفاقية أمس الاثنين مروان السركال، المدير التنفيذي لـ"شروق"، وسانجاي مانتشاندا، الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل"، وبموجبها تتولى "نخيل" إنشاء وتطوير مجمع لتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الرحمانية، التي تشهد توسعاً ونمواً سكانياً سريعاً في الآونة الأخيرة.

وبتنفيذها المشروع، الذي يعد الأول لها خارج إمارة دبي، ستدير شركة #نخيل_مول التابعة لـ"نخيل"، مركز التسوق المزمع إقامته في الشارقة، لينضم بذلك إلى محفظتها من مشاريع التجزئة التي تضم حالياً 11 مجمعاً تجارياً ضخماً، و7 مراكز تسوق أخرى تنتشر في دبي، وتعرف بـ"أجنحة نخيل"، والتي سيتم إنشاء مركز تسوق الرحمانية على شاكلتها، ويجري الآن العمل على تصميم المركز، الذي سيتم إطلاقه رسمياً والكشف عن تفاصيله في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".