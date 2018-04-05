"مجموعة عربية" تنفذ "مدينة الشمس" بـ80 مليار جنيه

بدأت مجموعة "عربية للاستثمار العقاري" تنفيذ بناء عاصمة سياحية في مدينة ستة أكتوبر تحت اسم Sun Capital أو #مدينة_الشمس باستثمارات بقيمة 80 مليار جنيه.

وسيتم تنفيذ المدينة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وبتمويل كامل من القطاع الخاص.

ومن المخطط أن تضم Sun Capital أحد عشر نشاطاً من بينها ثلاثة فنادق مصممة بطراز أثري، ومركزاً للتسوق وحديقة مركزية وقاعة مؤتمرات، إلى جانب شقق سكنية ومدرستين وجامعة ومستشفى.

وقال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة عربية" ورئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، إن فكرة المشروع بدأت في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في العام 2015، في ظل توجه الحكومة نحو تحسين وتطوير منطقة الأهرام، خاصة الجزء السياحي فيها من خلال إنشاء مشروع يكون وجهة سياحية جذابة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الشركة قامت بالتعاقد مع "فيرمونت" العالمية لإنشاء 250 غرفة فندقية و250 وحدة إسكان سياحي، كما تعاقدت مع "إنتركونتينانتال" لبناء ألف غرفة فندقية أخرى، وحالياً بصدد التعاقد مع إحدى الإدارات العالمية في قطاع الرعاية الصحية، وهي شركة سويسرية متوقعاً التوصل إلى مذكرة تفاهم معها في غضون شهر.

وكشف أن 60% من المشروع عبارة عن وحدات إسكان متنوعة، تماشياً مع تخصص الشركة في المجال العقاري، مضيفاً أن المشروع تم تصميمه بالتعاون مع أكبر المصممين في العالم، وهو في مرحلة التنفيذ حالياً.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية مشاركة في المشروع من خلال الأرض، ما يجعل حصتها تزيد عن 30%.

وبخصوص التمويل، قال إن الشركة ستمول المشروع من ميزانيتها الخاصة، إلى جانب بعض المشاركات الجارية دراستها، وتمويل بنكي عن طريق قرض، خاصة أن الشركة لم تحصل على قروض في تاريخها، مما يرفع حظوظها للحصول على التمويل.

وأشار شكري إلى أن فرق سعر العملة يعد عنصراً جاذباً ويطرح فرصاً جيدة للمشاركات العربية في المشروع.