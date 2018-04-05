537 مليون درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 537 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 125 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 51 مليون درهم و114 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 162 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتان اثنتان بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.الصفا 3.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.وسجلت الرهونات قيمة قدرها 324 مليون درهم، منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 286 مليون درهم، و32 رهناً لفللٍ وشقق بقيمة 38 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 164 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 53 مليون درهم.