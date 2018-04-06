3.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.2 مليار درهم، وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.8 مليار درهم، من خلال 265 إجراء، حيث شهدت الدائرة تسجيل 542 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 88 مبايعة للأراضي بقيمة 800 مليون درهم، و454 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 276 مليون درهم في منطقة محيصنة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها45 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم، منها 73 رهونات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم، و192 رهونات فلل وشقق بقيمة 700 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 467 مليون درهم، وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 229 مليون درهم.

وحققت التصرفات أمس، أكثر من 942 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 100 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 142 مليون درهم، و78 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 113 مليون درهم.