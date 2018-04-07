تراجع إيجارات المساكن بدبي.. تعرف على الأسعار

شهدت معظم المناطق السكنية في دبي تراجعاً في الإيجارات خلال الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من 2017، مواصلة موجة التصحيح التي شهدها السوق العقارية بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الأعوام السابقة بحسب تقرير لصحيفة الخليج الإماراتية.

وكانت المناطق الأكثر تماسكاً لناحية الإيجارات هي «جي بي آر» و«المرسى» بالنسبة للشقق و«جميرا بارك» و«الينابيع» و«ذا فيلا» بالنسبة للفلل. ولوحظ زيادة بنسبة 1.1% في الإيجارات في منطقة «ذا فيوز»، (المحاذية لمنطقة الروضة).

وكشفت البيانات المتوفرة عن وحدات للإيجار في «المدينة العالمية»، و«دبي لاند»، «الإنتاج الإعلامي»، و«النهدة» و«القصيص» بمعدل 30 ألف درهم إماراتي سنوياً للاستوديو، و85 ألف درهم إماراتي سنوياً للشقق من ثلاث غرف. أما من حيث الأغلى فوجدت في «سيتي ووك»، «داون تاون دبي»، «نخلة جميرا» و«أولد تاون»، والتي تراوحت بمتوسط 80 ألفاً للأستوديو و200 ألف درهم لثلاث غرف.

أكبر انخفاض

وسجل أكبر انخفاض في أسعار تأجير الشقق بالقدم المربعة في منطقة «أرجان» بنسبة 16.8% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017، ووصلت النسبة إلى 16.5% في «ديسكفري جاردنز»، تبعه انخفاض بنسبة 13.7% في «القرية الثقافية»، و11.5% في «مثلث قرية الجميرا»، و10.3%، وفي «البرشا هايتس».

أرخص المناطق للشقق المعروضة حالياً من حيث متوسط الإيجار للقدم المربعة كانت لمناطق محاذية للشارقة، بالتحديد «النهدة» و«القصيص» (حوالي 50 درهماً للقدم المربعة)، تبعها مناطق «المدينة العالمية» و«دبي لاند» بمعدل 60 درهماً للقدم المربعة.

وتتوفر بعض أكثر الوحدات المعقولة من حيث الإيجار في مناطق «المدينة العالمية»، و«دبي لاند»، منطقة «إنتاج وسائل الإعلام الدولية»، و«النهدة» و«القصيص» بمعدل سعر يبلغ 30 ألف درهم للأستوديو، و85 ألفاً للشقق من فئة ثلاث غرف نوم.

أما بعض أغلى إيجارات الشقق فتقع في مناطق «سيتي ووك»، «داون تاون دبي»، «نخلة جميرا» و«أولد تاون»، والتي تتراوح أسعار إيجار الأستوديو ب80 ألف درهم، فيما بلغت قيمة إيجار شقة من ثلاث غرف نوم ب200 ألف درهم.

الفلل السكنية

وشهدت معظم المناطق انخفاضاً في متوسط أسعار القدم المربعة للفلل المعروضة للإيجار، حيث انخفض سعر الإيجار للقدم المربعة في منطقة «موتور سيتي» 20% في الربع الأول مقارنة بالربع الأول 2017، و«الفرجان» بنسبة (19%)، وفي «جرين كوميونتي» و«ليفينغ ليجند» بحوالي (17.8%). ومع تسليم المرحلة الثانية من «المرابع العربية»، انخفضت الإيجارات فيها بنسبة 14.5% للقدم المربعة. وشهدت إيجارات «دبي لاند» زيادة بنسبة (30%) في متوسط إيجار القدم المربعة، خاصة بعد تقديم فلل «الحبتور بولو» السكنية في المنطقة، حيث إنها أغلى مما كان معروضاً في المنطقة في بداية العام، وكان محصوراً فقط على فلل «لايان». الطلب الكبير في «ميرا» رفع النسبة إلى (7.1%).

أما بالنسبة لأكثر الإيجارات منطقية للفلل المعروضة حالياً من حيث متوسط السعر للقدم المربعة، فكانت في منطقة «الفرجان» (37.6 درهم) و«ذا فيلا» (38.7 درهم) و«جرين كوميونتي» (38.9 درهم) و«ليفينغ ليجند» (40 درهماً). فيما سجلت منطقة «تلال الإمارات» و«نخلة جميرا» أغلى سعر للإيجار للقدم المربعة ب(81.5 درهم) و(80.5 درهم) على الترتيب. والجدير بالذكر أن سعر القدم المربعة لا يعني ضمان أسعار أقل للوحدات ككل، حيث تختلف أحجام الفلل بشكل ملحوظ.

ومن أكثر الإيجارات المعقولة للفلل المعروضة تم تسجيلها في مناطق «مردف»، «دائرة قرية الجميرا»، «فالكون سيتي» و«ليفينغ ليجند»، حيث سجلت «مردف» أرخص الأسعار ب 120 درهماً للفيلا من ثلاث غرف نوم، و148 ألف درهم للفيلا من خمس غرف نوم، تبعتها منطقة «ليفينغ ليجند» ثم «ميرا» ف«الفرجان» و«سبورت سيتي» و«ذا فيلا».

وسجلت منطقة «تلال الإمارات» أغلى مناطق الفلل من حيث متوسط سعر الإيجار للغرفة، والتي تراوحت بين مليون و200 ألف درهم للفيلا من خمس غرف نوم، ومليون و800 ألف درهم لفيلا من ست غرف نوم. وضمت قائمة أغلى المناطق كلاًّ من «نخلة جميرا»، «البراري»، «جميرا جولف استيت» و«دستركت ون - مدينة محمد بن راشد آل مكتوم».