"بلووم العقارية" تعلن تسليم مشروع "فاية" في أبوظبي

أعلنت شركة #بلووم العقارية، إحدى شركات "بلووم القابضة" والمتخصصة في تطوير المجمعات المتكاملة والمستدامة، عن تسليم مشروع "فاية" الذي يمثل المرحلة الرابعة من مشروع #حدائق_بلووم في أبوظبي وفق الجدول الزمني المحدد.

ويتألف مشروع "فاية" من "تاون هاوس"، موزعاً على 28 مبنى يضم وحدات سكنية بأربع غرف، و4 مجمعات سكنية تضم وحدات بخمس غرف. ويتميز المشروع بتصميم معماري حديث ومعاصر يعتمد عناصر التصميم الذكي، مما يزيد من مساحة المعيشة داخل المساكن.

ويقع "فاية" ضمن "حدائق بلووم"، وهو مشروع سكني راقي يقع في قلب العاصمة الإماراتية على بعد دقائق من كورنيش القرم ومنتزه خليفة.