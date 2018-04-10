دبي تقدم تسهيلات جديدة لدفع رسوم تسجيل العقارات

قالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الترويجية لأراضي دبي إن مهرجان دبي العقاري "يعد الفرصة المميزة للاستثمار من أرض الفرص دبي، وتحدونا ثقة راسخة إزاء هذا المهرجان ودوره المهم في دعم قطاع دبي العقاري، لاسيّما والمعرض العقاري الدولي يمثل المنصة الإقليمية الوحيدة التي تسمح بالمبيعات الفورية مباشرة في الموقع. مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف في سوق دبي العقاري، بمن في ذلك المستثمرون والمشترون، وترسيخ أجواء الشفافية، وضمان العائد المرتفع على الاستثمار في بيئة آمنة".

وأشارت خلال لقاء لها مع "العربية" على هامش انطلاق النسخة الرابعة عشرة من المعرض العقاري الدولي إلى أن الدائرة تقدم تسهيلات في تسديد رسوم التسجيل، بحيث يمكن للعملاء تقسيط هذه الرسوم على العقارات المشتراة خلال فترة مهرجان دبي العقاري.