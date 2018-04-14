2.8 مليار درهم تداولات أسبوعية للعقارات بدبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال أسبوع 2.8 مليار درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 1.5 مليار درهم من خلال 272 إجراء.

وتم تسجيل 711 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 122 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و589 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم بمنطقة منخول، بحسب صحيفة البيان.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 70 مليوناً، وجاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بنخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها مدينة المطار بـ 50 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.5 مليار منها 82 رهن أراض بمليار درهم و190 رهن فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 432 مليون درهم ورهن بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ 141 مليوناً.