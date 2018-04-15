1.3 مليار درهم استثمارات عقارية للسعوديين في دبي

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن المستثمرين السعوديين احتلوا المرتبة الثالثة في قائمة كبار المستثمرين العقاريين في #إمارة_دبي خلال الربع الأول من 2018.

وبلغت قيمة #استثمارات_السعوديين العقارية في #دبي خلال هذا الربع نحو 1.3 مليار درهم.

وجداء المواطنون الإماراتيون في المرتبة الأولى بقائمة المستثمرين باستثمارات بلغت 4 مليارات درهم، تلاهم المستثمرون الهنود باستثمارات بلغت 3 مليارات درهم.



وأجرى 1963 مستثمرًا من مواطني مجلس التعاون (شاملا الإماراتيين) ما يقرب من 2500 صفقة عقارية في دبي خلال الربع الأول، اقتربت قيمتها من 6 مليارات درهم.



وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي تجاوز إجمالي قيمة صفقات الشراء التي أبرمها المستثمرون السعوديون في سوق العقارات الإماراتية خلال 16 عاماً، أكثر من 78.6 مليار درهم، منها 58.6 مليار درهم بدبي، إلى جانب 20 مليار درهم في الأسواق العقارية الأخرى بمدن الإمارات الأخرى.



وتجاوز عدد المستثمرين 11 ألف مستثمر، وأكثر من 22 ألف صفقة في سوق عقارات دبي وحدها، وبلغ متوسط مشتريات السعودي سنوياً 3.6 مليار درهم، في حين بلغ متوسط قيمة صفقات الشراء 2.7 مليون درهم.