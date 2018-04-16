أسعار إيجارات أبوظبي تواصل تراجعها بالربع الأول من 2018

أصدرت منصة دوبيزل العقارية، تقريرها السنوي حول أبرز توجهات سوق أبوظبي العقارية، وتغيّر الإيجارات وأسعار البيع لفترة الربع الأول بين عامي 2017 و2018، مما يمنح المستأجرين والمشترين قوة تفاوضية أكثر.



وذكر التقرير أن الإيجارات شهدت انخفاضاً شاملاً خلال الربع الأول من عام 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير بيانات منصة دوبيزل العقارية إلى أنّ الخالدية سجلت أكبر انخفاض في إيجارات الشقق بنسبة 22% على أساس سنوي؛ وتلتها الشامخة والمصفّح شرق بتراجع قدره (%14 لكلّ منها)؛ ومناطق المشرف وجزيرة الريم والمرور (بنسبة 12% لكل منها)؛ ومنطقة الريف (%11). بالإضافة إلى ذلك، شهدت إيجارات الشقق المكوّنة من 3 غرف نوم في منطقة الخالدية الانخفاض الأكبر بنسبة بلغت 49%.

وسجلت إيجارات الفلل هبوطاً مماثلاً، حيث شهدت منطقة شاطئ الراحة التراجع الأكبر بنسبة 16%، وتلتها المشرف (%15)، وحدائق الراحة (%10)، والخالدية (%9)، والريف(%5).



وبالنظر إلى المناطق الأكثر بحثاً وشعبية لدى مستخدمي المنصة، تصدّرت كلّ من المصفح شرق ومدينة خليفة والمرور والشامخة والمشرف قائمة المناطق التي تم البحث فيها عن شقق وفلل للتأجير.



وشهدت أسعار البيع توجهات مماثلة للإيجارات في مختلف أنحاء الإمارة خلال الربع الأول من العام 2018، حيث تراجعت أسعار بيع الفلل والشقق السكنية بشكل عام.



وعند إجراء تحليل لأسعار بيع الشقق، تبيّن أنّ منطقة الغدير شهدت الانخفاض الأكبر في الأسعار بتراجع قدره 17%، وتليها قرية هيدرا (%9)، وشاطئ الراحة (%7)، وجزيرة ياس (%6)، وجزيرة الريم (%3)، والريف (%3).