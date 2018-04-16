خفض دفعة المسكن الأول من الصندوق السعودي لـ 5%

كشف المشرف العام على #صندوق_التنمية_العقارية بالسعودية خالد العمودي، أنه تم تخفيض الدفعة المقدمة من 10%، إلى 5%، للمسكن الأول؛ وذلك بعد تقييم بعض التحديات التي تواجه قطاع #الإسكان بالبلاد، موضحاً أن ذلك يأتي من أجل تخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية.



وأشار العمودي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الدفعة الرابعة من #برنامج_سكني إلى تقييم بعض التحديات في تمويل المتقاعدين خلال الفترة الماضية، وموظفي القطاع الخاص وبناءً عليها تم اعتماد حلول تمويلية مناسبة لهم تتمثل في إيجاد حلول جديدة بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل للحصول على برنامج القرض العقاري، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".



وتقضي الحلول بقبول تمويل منسوبي الجهات غير المعتمدة في قطاع #الشركات_الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمتقاعدين مع تمديد فترة التسديد إلى عمر 70 سنة، إضافة إلى إطلاق "القسط المرن" وذلك بتغيير القسط الشهري حسب دخل المستفيد، بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع عن 65%، من الدخل الشهري بعد التقاعد أو في حال وجود قرض شخصي لديه.



وشدد العمودي على أن هذه الخدمات وما سبقها من مبادرات تهدف إلى التسهيل على المواطنين المستفيدين من خدمات صندوق التنمية العقارية، وخدمتهم بأفضل صورة ممكنة، متطرقاً إلى أن المبادرة التي تتعلق لموظفي القطاع العسكري ستنتهي قريباً.