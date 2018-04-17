"تلال" تتيح التملك الحر للعرب و 100 عام للأجانب في الشارقة

أعلنت شركة #تلال_العقارية السماح لكافة الجنسيات بالتملك في مشروعها #مدينة_تلال في إمارة #الشارقة، وعن البدء بتطبيق قوانين التملك الجديدة.

وقال خليفة الشيباني المدير العام للشركة إن القوانين الجديدة تتيح التملك الحر لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وكافة الجنسيات العربية من المقيمين أو غير المقيمين في الدولة، في حين يحق التملك للجنسيات الأجنبية لمدة 100 سنة، قابلة للتجديد دون اشتراط الإقامة في الدولة.

وأكد أن قوانين التملك الجديدة التي باشرت "تلال العقارية" بتطبيقها تأتي "منسجمة مع سياسة إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، خاصة #القطاع_العقاري وقطاع الإنشاءات، و تتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة خلال المرحلة الحالية والخطط الحكومية متوسطة وطويلة الأمد التي تم الإعلان عنها في سبيل الارتقاء بحياة المواطن والمقيم في الشارقة".

ونوه إلى ما تم الإعلان عنه مطلع العام الحالي من تقارير اقتصادية إيجابية عن إمارة الشارقة من الناحية الاقتصادية، حيث أكدت "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الائتماني لإمارة الشارقة عند BBB + / A-2 مع توقعات إيجابية باستمرار التحسن والنشاط الاقتصادي للإمارة خلال السنوات الثلاث القادمة، بخاصة ضمن قطاعي العقارات والتشييد.

وتوقعت "ستاندرد أند بورز" في تقريرها أن ينمو اقتصاد إمارة الشارقة بمعدل 2% سنوياً من العام 2018 حتى عام 2021، في ظل تنوع الهيكل الاقتصادي للشارقة حيث يستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على نسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، في حين يمثل قطاع العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" تصنيف حكومة الشارقة طويل الأجل عند A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة للإمارة، واستشهدت "موديز" بثلاثة عوامل رئيسية لإعادة التأكيد على تصنيف A3 في الشارقة والحفاظ على النظرة المستقرة، هي إدخال إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات، وانخفاض المخاطر التي تشكلها الالتزامات الطارئة على الميزانية العمومية للحكومة، والقوة الاقتصادية المرنة المدعومة بقاعدة صناعية متنوعة نسبياً ومدعومة بمبادرات حكومية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانب آخر، تشارك "تلال العقارية" في مؤتمر ومعرض #سيتي_سكيب_أبوظبي الذي سيعقد خلال الفترة من 17- 19 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بهدف الترويج لمشروعها "مدينة تلال"، إلى جانب التعرف على آخر مستجدات السوق والمشاريع والمطورين العقاريين، وتعزيز العلاقات مع كافة الأطراف ذات العلاقة في هذه الفعالية المتخصصة والمهمة.