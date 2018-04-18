إعمار تطلق مشروعا جديدا في جزيرة المرجان..وهذه تفاصيله

كشف الرئيس التنفيذي لجزيرة المرجان عبدالله العبدولي عن مشروع جديد لشركة " #إعمار "، عبر استحواذها على 2 مليون قدم مربعة في جزيرة المرجان (وتحديداً في الجزيرة رقم 4)، على أن تقوم بإطلاق فندق "العنوان" الذي سيضم 239 غرفة فندقية إلى جانب العديد من المرافئ الترفيهية والتجزئة.

جاء تصريح العبدولي خلال انطلاق فعاليات #مؤتمر_الاستثمار_الفندقي_العربي في إمارة رأس الخيمة، الذي يجمع المستثمرين بمشغلي الفنادق والهيئات التنظيمية للبحث في سبل وفرص الاستثمار ، ومدى انعكاس التطورات الجيوسياسية على الاستثمار في القطاع الفندقي.

وأوضح العبدولي في مقابلة مع "العربية"، أن جزيرة المرجان هي أيقونة المشاريع السياحية والعقارية في إمارة #رأس_الخيمة ، تمتد على مساحة 4.5 كلم داخل مياه الخليج العربي، وتغطي نحو 2.7 مليون متر مربع.

ولفت إلى أنه من المخطط أن تستوعب الجزيرة 8 آلاف غرفة فندقية، و20 ألف وحدة سكنية، و600 فيلا شاطئية.

حالياً، يوجد نحو 1500 غرفة فندقية وألفي وحدة سكنية قيد التشغيل منذ 4 سنوات، ومن المخطط استكمال العدد في السنوات المقبلة بحلول العام 2025.

شركاء استراتيجيون

وقال: "تقع جزيرة المرجان في محور تطوير الرؤية العقارية لحكومة رأس الخيمة، لذا نعمل مع هيئة السياحة وشركات عقارية في سبيل الترويج للفرص الاستثمارية في مجال تطوير المنتجعات الشاطئية والمباني السكنية".

وأكد أن نحو 70% من جزيرة المرجان مباع خاصة في جزيرتي (1) و(2)، لافتاً إلى أن الجهود تنصب للترويج للفرص الاستثمارية في جزيرتي رقم (3) و(4).