مبادلة: نتفاوض مع 3 شركات إماراتية لعقد شراكات استراتيجية

كشف المدير التنفيذي لوحدة " #مبادلة" للعقارات والبنية التحتية علي المهيري، عن خطة الشركة لإطلاق #صندوق_ريت في 2019.

وأشار المهيري، في مقابلة مع العربية على هامش معرض #سيتي_سكايب في أبوظبي، إلى أن الشركة تتفاوض مع 3 شركات إماراتية لعقد شراكات استراتيجية في العام 2018 الجاري.

وفيما نوه بأن الشراكات الاستراتيجية تهدف لمشاركة القطاع الخاص، أكد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال العام الجاري.

ورداً على سؤال، نفى أن يكون الفندقان التابعان لـ"مبادلة" قد تعرضا لخسائر جراء بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام الحالي.