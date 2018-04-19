تقرير: توجه المستأجرين لوحدات أقل تكلفة في دبي وأبوظبي

قالت شركة JLL في تقريرها الأخير إن #سوق_العقارات في دبي استقر مع الأجواء الأكثر سلبأ خلال الربع الأول للعام الحالي، مما حدا بالمطورين إلى التركيز بشكل أكبر على الخيارات ميسورة التكلفة عبر كافة قطاعات العقارات.

ولفت تقرير JLL إلى توجه المستثمرين إلى وحدات أقل تكلفة في كل من دبي وأبوظبي.

وقد قام مطورو الوحدات السكنية بعرض وحدات أصغر حجماً بأسعار تنافسية في مناطق تشتهر بالإسكان الميسور، مثل #دبي_الجنوب "ودبي لاند" وقرية جميرا.

وفي ما يخص سوق #العقارات في #أبوظبي أشار التقرير إلى أن تراجع أداء الوحدات السكنية استمر خلال الربع الأول بسبب انخفاض الطلب وزيادة العرض مما أدى إلى زيادة معدل الوحدات الشاغرة.