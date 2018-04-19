أبوظبي تضع اللبنة الأولى لإنشاء أول "هايبرلوب" تجاري في العالم

أعلنت شركة #الدار_العقارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة #هايبرلوب لتكنولوجيا النقل "هايبرلوب تي تي" المتخصصة في تكنولوجيات ووسائل النقل المبتكرة، لإنشاء مركز عمراني جديد ضمن أراضي "الدار" في منطقة سيح السديرة على مقربة من مشروع "الغدير" السكني، ونقطة استراتيجية بين أبوظبي ودبي، وعلى مسافة قريبة من موقع #إكسبو_2020 ومطار آل مكتوم الدولي.

وتتيح مذكرة التفاهم عند تنفيذها بالكامل إنشاء مركز "هايبرلوب" جديد يتضمن مساراً تجارياً متكاملاً، ومركزاً للبحوث والتطوير، ومركزاً للعرض والزوار، فضلاً عن مركز آخر للابتكار حيث تعتزم شركة "هايبرلوب تي تي" في خططها المستقبلية بناء سكّة "هايبرلوب" على مراحل، حيث يمتدّ طول السكة في المرحلة الأولى إلى عشرة كيلومترات، على أن يستكمل في المراحل الأخرى إنشاء شبكة تجارية مترابطة عبر الإمارات ومخارجها.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "سعداء بالتعاون مع هايبرلوب تي تي التي ستجلب إحدى أهمّ وأسرع تكنولوجيات النقل في العالم إلى أبوظبي.. ونظراً إلى موقع منطقة سيح السديرة المثالي في الدولة، على مقربة من بعض المناطق التي تشهد نمواً كبيراً في أبوظبي وفي دبي، فإنه من المنطقي أن نسعى لتوفير وسائل وفرص النقل السريعة لخدمة تلك المنطقة، لا سيما وأننا نرى أن تكنولوجيا هايبرلوب سيكون لها أثر إيجابي على حياة المقيمين في مجمّعاتنا السكنية".

من جانبه، أكد بيبوب غريستا رئيس مجلس إدارة شركة "هايبرلوب تي تي" أن مذكرة التفاهم تعتبر بمثابة حجر الأساس لبناء أول نظام هايبرلوب تجاري في العالم بإمارة أبوظبي، معرباً عن أمله ومن خلال الدعم التنظيمي أن يدخل القسم الأول من النظام حيّز التشغيل مع انطلاق "معرض إكسبو 2020".

وقال ديرك آهلبورن، الرئيس التنفيذي لشركة "هايبلروب تي تي" إن "دولة الامارات هي المكان الأمثل لبناء أهمّ وأسرع نظام نقل في العالم برؤيتها المستقبلية"، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم خطوة كبيرة نحو إنشاء أول نظام هايبرلوب تجاري في العالم.