3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.7 مليارات درهم حيث تم تسجيل 761 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 129 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و632 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية. وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 70 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم. وسجلت الرهونات 1.6 مليار درهم منها 100 رهن أراض بقيمة 1.3 مليار درهم و188 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 366 مليون درهم ورهن بمنطقة الوصل بقيمة 255 مليون درهم.

وحققت التصرفات يوم أمس الخميس 642 مليون درهم حيث تم تسجيل 184 مبايعة بقيمة 322 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 110 ملايين درهم و160 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 212 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة.