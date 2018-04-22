"الدار" تبدأ تسليم الوحدات في "جزيرة الناريل" و"المريف"

بدأت شركة #الدار_العقارية مرحلة تسليم الوحدات في مشروع #جزيرة_الناريل ومشروع #المريف.

وأكدت الشركة تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال التشييد في سائر مشاريعها التطويرية الجارية، لاسيما في مشروع "وست ياس" في #جزيرة_ياس، حيث تدخل أعمال التشييد آخر مراحلها ويتم إجراء عمليات الاختبار والتشغيل استعداداً لبدء تسليم الوحدات للملاك.

وكانت الدار قد أرست العقد الرئيسي لتطوير مشروع "وترز أج" بقيمة 1.3 مليار درهم، المشروع الذي يضم 2255 وحدة سكنية بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والمساحات التجارية والممشى على الواجهة البحرية عند الشواطئ الشرقية لجزيرة ياس.

وقالت شركة "الدار" إن أعمال البنية التأسيسية في مشروع "مايان"، الذي يتضمن تطوير مباني الشقق السكنية، ويضم ملعبا للغولف عند الواجهة البحرية في جزيرة ياس، اكتملت، ويجري العمل حالياً على استكمال أعمال البنية الفوقية في أنحاء المشروع، كما تستمر أعمال التشييد في مشروع "ياس إيكرز" الذي يضم 652 فيلا ومنزلا مستقلا ضمن المرحلة التي تم إطلاقها حتى الآن.

كما تجري في #جزيرة_الريم أعمال تسوية الأرض والتمهيد لبدء أعمال الإنشاء على قدم وساق في مشروع "ذا بردجز"، المشروع السكني الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويتكون من ستة مبانٍ، ويضم 1272 وحدة سكنية. ومن المتوقع أن تبدأ الأشغال الرئيسية فيه قريباً كما تم أيضاً إنجاز أعمال البناء في مشروع "ميرا" بالكامل.

ودخلت أعمال التوسعة والتجديد في الجيمي مول بمدينة العين المراحل النهائية. ويضيف هذا المشروع المقرر إنجازه في نهاية العام الحالي 33 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والترفيه والمطاعم، لتصل مساحة المشروع الإجمالية إلى 76 ألف متر مربع.