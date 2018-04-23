انخفاض مؤشر أسعار العقارات بالسعودية 1.5% في الربع الأول

كشفت تقرير الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية عن الرقم القياسي لأسعار #العقارات_في_السعودية للربع الأول 2018، والذي سجل انخفاضاً بلغت نسبته 1.5%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأرجع التقرير هذه التراجع لانخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث سجل #القطاع_السكني نسبة 2%، والقطاع التجاري 4.4%، والقطاع الزراعي 4%.

وفي ذات السياق فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالربع السابق (حيث بلغ 84.2%، في الربع الأول 2018، في حين بلغ 84.6%، في الربع الرابع 2017).

وأرجع التقرير التراجع إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني 0.7%، وسجل القطاع التجاري 0.5%، والقطاع الزراعي 0.1%.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لـ #أسعار_العقارات، الذي يهدف أيضا لإيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، يحتوي على 3 قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، تشمل، القطاع السكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري الذي يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي وتندرج تحته ( الأرض الزراعية ).