مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع للشهر الثاني على التوالي

سجلت مبيعات المساكن القائمة في أميركا زيادة قوية في مارس لكن نقصا في المعروض بالسوق وارتفاع الأسعار يبقيان عاملا سلبيا بينما ينطلق موسم مبيعات الربيع.



وقال الجمعية الوطنية للوكلاء العقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت 1.1% إلى معدل سنوي قدره 5.60مليون وحدة الشهر الماضي.



وتعتبر هذه هي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في مبيعات المساكن القائمة التي تشكل حوالي 90% من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة.



وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات المساكن القائمة 1.2% في مارس.



وبوتيرة المبيعات المسجلة الشهر الماضي فإن استنفاد المخزون الحالي سيستغرق 3.6 شهر، ارتفاعا من 3.4 شهر في فبراير. وينظر إلى معروض كاف لستة أو سبعة أشهر على أنه توازن صحي بين العرض والطلب.



وارتفع متوسط أسعار المساكن 5.8% عن مستواه قبل عام إلى 250500 دولار في مارس. وكان ذلك الشهر الثالث والسبعين على التوالي من الزيادات في الأسعار على أساس سنوي.