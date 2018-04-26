بعد أزمة الأمطار.. هل يهبط سعر عقارات القاهرة الجديدة؟

القاهرة الجديدة تعد من أرقى المناطق في #مصر وهي الأعلى سعرا بين عقارات المدن الجديدة، ولكن مع هطول أمطار غزيرة في البلاد منذ يومين تعرضت مدينة الأغنياء إلى مشاكل كبيرة مع تراكم المياه في الشوارع وعجز شبكة الصرف الصحي عن استيعابها، بل وانقطاع مياه الشرب أيضا.

هذه الحالة دفعت المصريين إلى إطلاق النكات على شبكات التواصل الاجتماعي عن #القاهرة_الجديدة أبرزها تعليق يتعلق بأسعار العقارات على لسان أحمد زكي في فيلم البيه البواب "الشقة دلوقتي في التجمع تعملها مكسيمنس 20 ألف جنيه"، وتعليق آخر على مشهد فيلم "تايتانك" والبطل يغرق "فاكرة لما أمي قالت أجيب الشقة في #أكتوبر وانتي اللي رفضتي"، وتعليق آخر "ماما يا ستي مصممة تجيب لي شقة في التجمع وأنا ما أعرفش أعوم".

القاهرة الجديدة هي مدينة تقع ضمن نطاق محافظة #القاهرة بمصر، وهى من أكبر المدن الجديدة بها، حيث تقدر مساحتها بحوالي 70 ألف فدان، وتعتبر من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئاسي رقم (191) لعام 2000 وتتكوّن من عدة تجمعات سكنية، أكبرها التجمع الخامس إضافة إلى الرحاب والتجمع الأول والتجمع الثالث وغيرها.

والسؤال: هل يؤثر تكرار الأزمات في القاهرة الجديدة فيما يتعلق بانقطاع المياه المتكرر ومشاكل الصرف الصحي على أسعار العقارات في هذه المنطقة؟

مدير تطوير الأعمال في "عقار ماب" أحمد عبد الفتاح، يرى أن هناك طلبا حقيقيا على العقارات في مصر سواء من المصريين أو العرب والأجانب، خاصة في المدن الجديدة وبصورة خاصة في القاهرة الجديدة بمناطقها المختلفة.

واستبعد عبد الفتاح تأثر الأسعار في القاهرة الجديدة بمشاكل الصرف الصحي والمياه حتى بعد أزمة الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع المدينة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات سيتم الاهتمام بها وإصلاحها من قبل الحكومة المصرية مثلما حدث منذ عامين.

وأوضح أن أغلى مدن العالم مثل لاس فيغاس وكيب تاون تعاني من مشاكل، وهذا لا يؤثر في الإقبال على الإقامة بها، وبالتالي على أسعار عقاراتها.

وحول الأسعار في القاهرة الجديدة أشار عبد الفتاح إلى أن متوسط سعر المتر في القاهرة الجديدة 9500 جنيها، وأن أغلى منطقة فيلات في القطامية يبلغ سعر المتر فيها 20 ألف جنيه، تليها منطقة الشويفات بسعر متر 10500 جنيه، في حين أن أرخص منطقة هي أبو الهول بسعر 5000 جنيه للمتر.