"الإسكان" السعودية: إلغاء 60 % من عقود مستفيدي أرض وقرض

أرجعت وزارة #الإسكان_السعودية، إلغاء عقود بعض مستفيدي مشروع أرض وقرض في الرياض والشرقية وجدة والمدينة المنورة، وإعادتهم لقوائم الانتظار، لضعف ملاءتهم المالية وعدم قدرتهم على سداد القروض في حال تحصلوا عليها.

وقال ماجد الزهراني؛ مدير عام الفروع في #وزارة_الإسكان على هامش ورشة عمل بعنوان دور الفروع في خدمات المستفيدين في الرياض مساء الإثنين الماضي، إن هذه الفئة شكلت أكثر من 60% من الراغبين في الحصول على منتج أرض وقرض، وفقا لصحيفة "الإقتصادية".

وأشار إلى أن الوزارة أحالت ممن ألغيت عقودهم بسبب ضعف ملاءتهم المالية إلى برنامج الإسكان التنموي ومعالجة الإشكاليات التي تواجههم تحت حق الانتفاع.

وفيما يتعلق بالمواطنين ممن قاموا بالبناء في مثل هذه المشاريع كمشروع غرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قال الزهراني إن الوزارة قامت بمراجعة قوائمهم لتحويلهم إلى #الصندوق_العقاري، وهناك تواصل يجري حاليا مع الصندوق لتقديم قروض لهم بدون فوائد (قرض حسن).

من جهته، قال نضال عالم؛ مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة، إن الوزارة طرحت قطعتي أرض أمام المطورين العقاريين في مدينة جدة، الأولى طرحت باسم مشروع الأمير فواز بعدد وحدات يصل إلى 13 ألف وحدة سكنية، والأخرى ستكون في شهر آب (أغسطس) من العام الجاري بمسمى مشروع المطار.