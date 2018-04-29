"أبوظبي المالية" و"جبل عمر" تعقدان شراكة عقارية استراتيجية

أعلنت #مجموعة_أبوظبي_المالية وشركة #جبل_عمر للتطوير، أكبر شركة عقارية مدرجة في السوق السعودية، اليوم الأحد، عن عقد شراكة استراتيجية وتوقيع مذكرة تفاهم تتيح لهما استكشاف سبل التعاون وعقد الشراكات للاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في قطاع التطوير العقاري في مدينة مكة المكرمة وغيرها من مناطق ومدن #السعودية.

وتتميز المنصة العقارية لمجموعة أبوظبي المالية بتنوع أعمالها التي تتراوح بين تطوير المشاريع الجديدة والاستثمار في الأصول المدرة للدخل. وتشمل محفظة المجموعة حالياً طيفاً واسعاً من المجمعات السكنية والتجارية الفاخرة، إضافة إلى مرافق التجزئة والضيافة والمستودعات في كل من المملكة المتحدة وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

وتعتبر شركة "نورث إيكر"، أحد أبرز مكونات المنصة الاستثمارية العقارية لمجموعة أبوظبي المالية، حيث قامت بتصميم وتطوير وتسويق مشاريع حققت أكثر من 2.2 مليار جنيه إسترليني من مبيعات العقارات السكنية الفخمة في لندن.

وتدير مجموعة "أبوظبي المالية" أيضاً صندوق "الاتحاد-ريت"، وهو صندوق للاستثمار العقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتبلغ قيمته 3.5 مليار درهم إماراتي. ويستثمر هذا الصندوق في العقارات التي تحقق دخلاً مرتفعاً من أصول سكنية وتجارية ولوجستية ومشاريع متعددة الاستخدامات في دولة #الإمارات.

وتزاول "شعاع كابيتال السعودية"، التي تعد مجموعة "أبوظبي المالية" أكبر المساهمين فيها، نشاطها في المملكة منذ العام 2008. وتدير "شعاع كابيتال السعودية" عدداً من الصناديق العقارية في السعودية، وقامت بتسليم عدة مشاريع فاخرة في قطاع الضيافة في كل من الرياض وجدة. ومن المتوقع أن تقوم قريباً بتسليم مشروع آخر في الدمام.

وعبر منصتها العقارية، ستقدم مجموعة أبوظبي المالية خبراتها في إدارة عمليات التطوير العقاري؛ وأعمال التصميم وإدارة المشاريع وإدارة الأصول. وعلاوة على ذلك، ستعمل المجموعة على دعم المشاريع عبر منصاتها للتمويل والرسملة.

ويعد "مشروع جبل عمر"، المشروع العقاري متعدد الاستخدامات في قلب مدينة مكة المكرمة، من أبرز مشاريع شركة جبل عمر للتطوير، حيث يضم المشروع، الذي يمتد على مساحة مشيدة تزيد عن 2.5 مليون متر مربع، عدداً من ناطحات السحاب والفنادق العالمية والوحدات السكنية والمساحات التجارية التي يجري إنجازها وتسليمها على مراحل. وبالإضافة إلى "مشروع جبل عمر"، تبحث الشركة في تطوير مناطق استراتيجية أخرى في #مكة بالقرب من المسجد الحرام، تتضمن تطوير العشوائيات إلى مشاريع متعددة الاستخدامات تضم فنادق ومرافق سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة.



وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أبوظبي المالية": "تتمتع شركة "جبل عمر للتطوير" بخبرة واسعة في مجال تطوير المشاريع الضخمة في مكة المكرمة، ويسعدنا التعاون معها في مشاريع التطوير المقبلة في المملكة. وبدورها، تمتاز "مجموعة أبوظبي المالية" بحضور قوي في المملكة العربية السعودية عبر "شعاع كابيتال السعودية". وتأتي فرصة الشراكة المتميزة هذه تماشياً مع استراتيجية "مجموعة أبوظبي المالية" لتوسيع نطاق حضورها في السوق السعودية".

وأضاف: "انطلاقاً من موقعها كشريك استراتيجي وعبر منصاتها الاستثمارية المختلفة، ستعمل المجموعة إلى جانب شركة "جبل عمر للتطوير" في سبيل إرساء أفضل الاستراتيجيات للمشاريع القادمة والتمويل والرسملة. ونتطلع قدماً للمساهمة في نمو القطاع العقاري السعودي".

من جهته، قال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمر للتطوير": "ننظر بكثير من الحماسة إلى الإمكانات الضخمة التي تختزنها هذه الشراكة والنتائج الإيجابية المتوخاة منها. تتمتع مجموعة أبوظبي المالية بخبرات غير مسبوقة في تطوير المشاريع العقارية ذات الطابع الاستراتيجي وإنجاز المجمعات السكينة الفخمة والمشاريع الفاخرة في قطاع الضيافة، ما يجعل من التعاون بيننا وبين مجموعة أبوظبي المالية خطوة متقدمة تتناسب مع تطلعات المملكة لتطوير مدينة مكة المكرمة وتطبيق رؤية 2030. ولدى شركة جبل عمر للتطوير مجموعة واسعة من المشاريع التطويرية التي تعمل على إنجازها في منطقة مكة، وهي تتطلع إلى استكشاف المزيد من أطر التعاون مع مجموعة أبوظبي المالية في تنفيذ هذه المشاريع".

وستشهد هذه الشراكة الإستراتيجية بين شركة "جبل عمر للتطوير" ومجموعة "أبوظبي المالية" تعاون الطرفين في عمليات التطوير المشترك والتخطيط الاستراتيجي والتصميم والتشييد، إضافة إلى العمليات واستراتيجيات التأجير والبيع وجمع وهيكلة التمويل ورأس المال وإنشاء صناديق عقارية.