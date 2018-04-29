ميد: الكويت تعلق 3 مشاريع طرق رئيسية

قالت مجلة ميد إن وزارة الأشغال العامة في #الكويت علقت 3 مشاريع طرق على الأقل، انسجاماً مع المراجعة المستمرة لدور واختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وفقاً لما نسبته لمصادر مطلعة على المشروع.

وأشارت إلى أن المشاريع التي تم تعليقها تشمل الطرق الرئيسية والتقاطعات التي تربط مدينة الكويت بمبنى #مطار_الكويت الجديد.

تأتي هذه الأخبار في وقت تشهد فيه دول المنطقة العديد من مشاريع توسعة المطارات والمرافئ ومشاريع تطوير الطرق المحلية والسكك الحديدية بين المدن، كما أن نمو شركات الطيران منخفض التكلفة سيبقي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة البنية التحتية السياحية والابتكار.