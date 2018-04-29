JLL: رسوم الوافدين تضغط على سوق العقارات بالسعودية

أكدت شركة JLL في تقرير لها حول #سوق_العقارات في #الرياض، استقرار المساحات الإدارية في الربع الأول، على خلفية ثبات أسعار الإيجارات وتحسن معدل الشواغر.

وأشار إبراهيم البلوشي، المدير الوطني لدى الشركة ومدير مكاتبها في #السعودية، إلى ضغوط انكماشية في أسعار العقارات وإيجاراتها، مرجعاً أسباب التراجع إلى استمرار خروج الوافدين بسبب فرض رسوم المرافقين لهم.

وتوقع البلوشي في مقابلة مع "العربية" أن تقل حدة التراجع بالعام الحالي مقارنة مع العامين الماضيين، مرجحا تغير الصورة في النصف الثاني من 2018 لتعود الأصول العقارية إلى مرحلة من مراحل الصعود.

وشهد قطاع الوحدات السكنية مزيدا من الانخفاض في أسعار البيع والإيجارات.

كما أشار تقرير JLL إلى أنه لم يكن هناك أي أثر يُذكر على قطاع منافذ التجزئة في الربع الأول، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما يسعى قطاع الفنادق إلى زيادة مخزونه الحالي، بإضافة 1900 غرفة من المقرر إنجازها نهاية العام الحالي.

وحول سوق العقارات في جدة، أشارت شركة JLL إلى استمرار تأخير تسليم مباني المساحات الإدارية في الربع الأول من هذا العام، الأمر الذي أدى إلى تعليق تنفيذ بعض المشاريع.

أما قطاع منافذ التجزئة، فيعيش بحسب التقرير حالة من الزخم في ظل استمرار الاستعدادات لتشغيل دور السينما.

وعلى صعيد قطاع الفنادق فقد شهد الربع الأول إنجاز فندقين، ومن المتوقع دخول العديد من الفنادق الأخرى إلى السوق خلال العام الجاري.