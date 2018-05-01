تسجيل الأراضي البيضاء بنظام الرسوم للممتنعين إجباريا

قال رئيس قطاع #رسوم_الأراضي_البيضاء في وزارة الإسكان السعودية عبدالحميد الحماد؛ إن الوزارة شرعت في مخاطبة وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، لتسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة لبرنامج رسوم الأراضي، بشكل إجباري، نيابة عن أصحابها الممتنعين تمهيدا لفرض الرسوم عليها.

وأضاف "الأراضي البيضاء التي امتنع ملاكها عن تسجيلها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء ستطبق عليهم أقصى أنواع العقوبات، باعتبار عدم تسجيلهم الأراضي حتى الآن يعد استهتارا بنظام رسوم الأراضي"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأوضح الحماد، أن #الأراضي_البيضاء التي ستسجل خلال الفترة الدورية الثانية لرسوم الأراضي بعد تأخر أصحابها في تسجيلها سيتم فرض ثلاث فواتير بحقها وهي فاتورة رسوم السنة الأولى بأثر رجعي، وفاتورة رسم للسنة الحالية، وغرامة مالية تقدر لـ 2.5%، من قيمة الأرضي.

وبين، أن هذه الفواتير الثلاث ستطبق أيضا على الممتنعين من التسجيل مع تقييم قيمة الأرض بالحد الأعلى، في حال كانت حدودها غير معلومة، لافتا إلى أن هناك توجيها من قبل اللجنة القانونية المختصة بفرض الغرامات، علما أن هذه العقوبات ستطبق أيضا على أصحاب الأراضي المتعمدين إدخال بيانات خاطئة عن موقع أراضيهم وحدودها.

وأشار الحماد إلى أن "الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم ممن لم يقم ملاكها بتسجيلها حتى الآن في البرنامج، تعد ضمن التحديات الرئيسة للبرنامج التي لا يمكن إخفاؤها، لذا بدأ برنامج رسوم الأراضي في تطبيق المرحلة الثانية لتسجيل تلك الأرضي في النظام نيابة عن أصحابها، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى المتعلقة برصد عدد تلك الأراضي ومواقعها".