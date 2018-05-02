31 مليار درهم استثمارات بريطانية بعقارات دبي خلال 4 أعوام

تأتي دولة #الإمارات على رأس أكثر الدول جاذبية في نظر المستثمرين الأجانب، وذلك نظراً لانخفاض الضريبة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وإتاحة التملك بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في مناطق مختارة، علاوة على إطلاق العديد من المبادرات الحكومية لتسريع معاملات المستثمرين داخل البلاد.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في #دبي، بلغ إجمالي استثمارات البريطانيين بدبي 31.1 مليار درهم (8.47 مليار دولار) في قطاع العقارات خلال السنوات الأربع الماضية (2014-2017).

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تمثلت في مشتري العقارات من المملكة المتحدة بواقع 6 مليارات درهم في العام 2017، و5 مليارات و 800 مليون درهم في العام 2016، و 10 مليارات درهم في العام 2015، و9 مليارات و300 مليون درهم في العام 2014.

وأظهرت الإحصاءات أن المستثمرين البريطانيين يعدون من أكثر الجنسيات اهتماماً بالاستثمار العقاري بدبي.

ويسلط "المعرض الدولي للاستثمار العقاري" #إيريس الضوء على مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في دول تشمل الولايات المتحدة وكندا وقبرص وسانت كيتس ونيفيس وإسبانيا والدومينيكان، من خلال وكلاء موثوقين للاستثمار العقاري.

وتشارك العديد من شركات التطوير العقاري الإماراتية بمعرض "إيريس"، الذي تستضيفه لندن في الفترة من 22 إلى 23 يونيو المقبل بمركز الملكة إليزابيث الثانية في ويستمنستر.

ويجذب المعرض أكبر الأسماء الدولية في قطاع الاستثمار العقاري، وعدداً كبيراً من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار العقاري إلى لندن.

ويعد المعرض فرصة للمستثمرين البريطانيين المهتمين بإيجاد فرص استثمارية مثالية في قطاع العقارات في #الإمارات العربية المتحدة، ويتميز باستضافة مجموعة من مطوري العقارات والاستثمار وشركات الوساطة العقارية التي ستطرح أحدث عروضها في الإمارات وحول العالم.