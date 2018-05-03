عقارات جميرا للغولف تطلق البرج "D" من مشروع الأندلس

أعلنت عقارات جميرا للغولف، وجهة الجولف التي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية في وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية، عن إطلاق برج "الأندلس D"، وهو برج إضافي في مشروع الأندلس يضم 122 شقة سكنية مستوحاة من الطراز الأندلسي.

وتأتي هذه الخطوة تلبية للطلب المتزايد على مشروعات الإسكان المتوسط، وبعد تنامي الإقبال على وحدات المشروع.

ومن المتوقع تسليم البرح السكني الجديد، وهو رابع الأبراج السكنية التي تم إطلاقها، في الربع الثاني من عام 2020، بينما تم بيع جميع الوحدات في البرجين الأول والثاني، والمخطط تسليمها وفق الموعد المحدد بحلول نهاية العام 2018.

وتتكون شقق برج "الأندلس D"، من 1، و2، و3 و4 غرف نوم، وسيتم إطلاق مبيعات الشقق يوم السبت الموافق لتاريخ 05 مايو 2018 بأسعار تبدأ من 749 ألف درهم، وسيتمتع العملاء بإعفاء 100% على رسوم دائرة الأراضي والأملاك.

وقال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للغولف: "يركز تصميم "الأندلس" على احتياجات سكان دبي من الشقق ووسائل الراحة والمرافق، ويعكس إطلاق البرج الجديد التزام عقارات جميرا للغولف في تلبية احتياجات السوق، وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة دون المساومة على معايير الجودة والفخامة".

وأضاف: "يوفر مشروع الأندلس تجربة معيشة مميزة في قلب دبي الجديدة، ويسرنا إطلاق هذا البرج الجديد للملاك والمستثمرين الذين يبحثون عن منازل ذات جودة عالية مع مجموعة استثنائية من المرافق والخدمات، وذات عائد إيجار مغرٍ".

ويعتبر برج "الأندلس D" أحدث إضافة إلى مشروع الأندلس الذي يضم 715 شقة سكنية، و95 وحدة تاونهاوس وكلوب هاوس بمرافق متنوعة.

ويمتد مشروع الأندلس على مساحة 10هكتارات، تشكّل 6 منها مساحات خضراء ومناظر طبيعية، بينما تم تخصيص الأربع هكتارات المتبقية للأبنية، ما يخلق مساحات كبيرة من الخضرة مع تصميمٍ معماري مستوحى من خمسة مواقع تراثية.