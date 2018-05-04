4 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، 4 مليارات درهم، وكان أبرزها رهونات بقيمة 2.24 مليار درهم من خلال 319 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 893 مبايعة بقيمة 1.85 مليار درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 753 مليون درهم و790 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و100 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 217 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 84 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.24 مليار درهم، منها 130 رهن أراض بقيمة 2 مليار درهم، و189 رهن فلل، وشقق بقيمة 244 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 339 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 206 ملايين درهم.