أراضي وأملاك دبي: جولة ترويجية عقارية بالرياض

أعلن مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن جولة ترويجية عقارية في العاصمة السعودية، الرياض يوم الاثنين الموافق 7 مايو في فندق الماريوت، بالتعاون مع شركة ميداليان أسوسيتس وشركة سينتشري 21، حيث تستهدف هذه الجولة الترويج للاستثمار العقاري وتعزيز فرص الاستثمارات الخارجية في إمارة دبي.

ويشارك في هذه الجولة الترويجية مجموعة مختارة من المطورين العقاريين المميزين العاملين في قطاع العقارات في دبي، والذين سيستعرضون مجموعة من الفرص العقارية وجدوى الاستثمار فيها إلى جانب التعريف بالمشاريع العقارية التي تندرج تحت مظلتهم.

وستتضمن الجولة وعلى مدار يوم واحد عقد ورشة عمل تعريفية للجمهور العام يتخللها معرضاً مصاحباً لشركات التطوير العقاري المشاركة بالجولة لاستعراض الفرص العقارية المتاحة في إمارة دبي وعرض الوحدات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية أمام الجمهور الزائر.

وتعليقاً على هذه الجولة، قالت ماجدة علي الراشد، مساعد المدير العام ومدير مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: "تأتي هذه الجولة الترويجية استكمالاً لسلسلة الفعاليات الناجحة التي ينظمها المركز منذ العام 2013، بهدف الترويج للاستثمار العقاري في إمارة دبي والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تعزيز العلاقات بين مختلف أطراف المعادلة العقارية في الإمارة".

من جهته قال ماجد المري، مدير أول الترويج العقاري – مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: "تعد دبي من أهم الوجهات الاستثمارية على الصعيد العالمي وبخاصة ضمن القطاع العقاري الزاخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة والتي تلائم كافة المستويات والشرائح، يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الإمارة لاستضافة معرض اكسبو العالمي 2020، إلى جانب النهضة السياحية التي تشهدها الإمارة، والتي انعكست آثارها الايجابية على مختلف القطاعات وبخاصة القطاع العقاري".