"إلينغتون" تبدأ تسليم منازل "سومرست ميوز" في دبي

بدأت شركة التطوير العقاري "إلينغتون"، ومقرها دبي، تسليم منازل "سومرست ميوز" قبل الموعد الزمني المحدد، المشروع الذي يمتاز بموقعه الحيوي في منطقة "دائرة قرية جميرا" التي تستقطب اهتماماً متنامياً من قبل سكان المدينة، علاوةً على قربه من مشاريع "إلينغتون" الأخرى مثل "بلغرافيا" و"إيتون بليس".

وقال إيلي نعمان، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في "إلينغتون": "يقدم "سومرست ميوز" ومختلف المشاريع الأخرى التي أطلقناها نموذجاً عن الفرص التي نقدمها للعملاء الراغبين باقتناء وحدات سكنية راقية ذات تصاميم مميزة، يتم تطويرها وفق أعلى معايير الجودة مع مرافق تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية".

ويضم مجمع "سومرست ميوز" 17 منزل تاون هاوس بأربع غرف نوم، تمثل وجهة للعائلات والمهنيين. وبما ينسجم مع الفلسفة التطويرية لشركة "إلينغتون"، تمتاز الوحدات السكنية بالتصاميم المفعمة باللمسات الجمالية، وتضم شرفات خاصة، وتضمن للسكان إنارة طبيعية غامرة.