بدء تشييد أكبر "مول" في أبوظبي بـ1.2 مليار دولار

وضع أمس الأحد حجر الأساس لمشروع مجمّع #ريم_مول، البالغة تكلفته 1.2 مليار دولار، وتطوره شركة الفروانية للتطوير العقاري في #أبوظبي.

وجرت مراسم وضع حجر أساس المشروع في #جزيرة_الريم بأبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة من القطاعين العام والخاص.

وقال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة الفروانية للتطوير العقاري: "من المتوقع لمجمّع ريم مول أن يصبح الوجهة المفضلة للتجزئة في أبوظبي، إذ يتيح باقة واسعة من خيارات الترفيه والمطاعم في قلب العاصمة الإماراتية، ويمثل وضع حجر الأساس خطوة واسعة أخرى تقربنا من تحقيق هدفنا المتمثل بتزويد المقيمين في أبوظبي وزوارها بتجارب تجزئة وترفيه منقطعة النظير"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

من جهته، قال فيصل سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية: "باعتباره إحدى وجهات التجزئة الاستثنائية، يهدف مجمّع ريم مول إلى تزويد المقيمين في أبوظبي بمجموعة متكاملة من أنواع التسلية، والترفيه، والمطاعم، والتسوق. ومنذ إطلاقنا لعملياته الإنشائية، شهد المشروع زخماً قوياً في عمليات التطوير. ونحن نتطلع قدماً لتسليم مجمّع "ريم مول" الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز مكانة جزيرة الريم باعتبارها أحد المكونات الأساسية للبنية الحضرية المتميزة لأبوظبي".

وسيوفر المشروع عند اكتماله مليوني قدم مربعة من المساحات المعدّة للتأجير (2.9 مليون قدم مربعة من المساحات متعددة الطوابق) والتي ستضم 450 متجراً للعلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى متاجر الهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، فضلاً عن باقة متنوعة من خيارات التسلية والترفيه مثل "حديقة أبوظبي الثلجية" إلى جانب مسارح العرض السينمائي الحديثة و85 وجهة لتناول الطعام.