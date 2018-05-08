"شعاع" و"جبل عمر".. نحو شراكة عقارية في السعودية

أعلنت شركتا "شعاع كابيتال" و"جبل عمر للتطوير" المدرجة في السوق السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء وإدارة أدوات استثمارية عقارية في #السعودية.

وتتطلع كل من "شعاع كابيتال" و"جبل عمر للتطوير" إلى التعاون لإنشاء صناديق تطوير عقاري، لتطوير عدد من المواقع العقارية الحيوية في مكة.

وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين، بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين كل من "جبل عمر للتطوير" و"مجموعة أبوظبي المالية"، أكبر المساهمين في "شعاع كابيتال"، والتي تم إبرامها لغرض بحث الفرص الجديدة والواعدة في قطاع التطوير العقاري في مدينة مكة المكرمة، وغيرها من مناطق ومدن المملكة.

وحصلت شركة "شعاع كابيتال" عبر شركتها التابعة "شعاع كابيتال العربية السعودية" على ترخيص من قبل هيئة السوق المالية السعودية في العام 2008. وعملت الشركة منذ إنشائها على طرح وإدارة عدد من الصناديق العقارية، وتولت إدارة عمليات تطوير وتنفيذ مشاريع في قطاع الضيافة في كل من جدة والرياض، وتنفذ مشروعاً في الدمام، بالإضافة إلى مشروع وادي الهدى متعدد الاستخدامات في الرياض بتكلفة 1.4مليار ريال سعودي.

ويعد مشروع جبل عمر، المشروع العقاري الضخم الواقع على بعد خطوات من المسجد الحرام في قلب مدينة مكة المكرمة، من أبرز مشاريع شركة "جبل عمر للتطوير".

وقال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لـ"جبل عمر للتطوير": "من منطلق حرصنا على خلق شراكات استراتيجية مع شركاء جدد في مختلف القطاعات، فإننا نسعد بالعمل المرتقب مع شريك استراتيجي متميز مثل شعاع كابيتال لما تتميز به الشركة من سجل حافل بالإنجازات في المملكة، وخبرة طويلة في مجال الاستثمار العقاري بأنواعه".

من جهته، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شعاع كابيتال": "يسعدنا أن نتشارك ونتعاون مع جبل عمر عبر الاستثمار في تطوير عدد من المشاريع العقارية على امتداد المملكة العربية السعودية. وعبر الجمع ما بين نجاحات شعاع في مجال إدارة الصناديق العقارية وقطاع التطوير العقاري في المملكة، والسمعة الاستثنائية التي تتمتع بها جبل عمر ونجاحاتها في بناء المشاريع الرائدة الضخمة، سنتمكن من بناء شراكة حقيقية بين الطرفين تؤمن لكل منا المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة، وتمكننا من تطوير مشاريع عالية الجودة وتحقيق أفضل العوائد".

ويعد التحالف بين "شعاع كابيتال" و"جبل عمر للتطوير"، واحداً من تحالفات أخرى يجري التخطيط لإنجازها بغرض تأمين موقع متقدم للمجموعة ضمن الاقتصاد المتنامي للسعودية، ومواكبة خطط التحول التي تتضمنها #رؤية_2030 .